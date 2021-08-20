Навальний дав пораду світовим лідерам, як правильно боротися з корупцією Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний написав статтю для газет The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung і Le Monde, в якій закликав світових лідерів ефективніше боротися з корупцією в таких країнах, як Росія і Білорусь.

Джерело: сайт Навального

Деталі: За його словами, корупція - дуже некомфортне питання для обговорення на світових самітах. "Ви обговорюєте, наприклад, з Путіним, Сирію і кібератаки. Всі задоволені, всім цікаво. На брифінгу за підсумками кожному є що сказати. А тепер уявіть зустріч з Путіним щодо питання корупції. Сам її факт - перехід на особистості. Все від початку до кінця - некомфортна ситуація. Самій найбагатшій людині світу, яка пограбувала свою країну, пропонується обговорити, як боротися з нею самою. Дуже незручно і ніяково", - пише Навальний.

Політик вважає, що світовим лідерам потрібно позбутися цього відчуття незручності і порушувати питання корупції на міжнародних зустрічах, щоб глави корупційних держав знали, що "їх тіньові справи завжди будуть головною темою обговорення світових самітів" і "це стане найважливішим кроком до усунення причин багатьох питань".

Пряма мова: "Все, що потрібно для початку роботи, - рішучість і політична воля західних лідерів. На першому етапі корупція повинна бути перетворена з джерела приголомшливих можливостей у важкий тягар хоча б для частини еліт, що оточують автократів. Тим самим еліти будуть розколоті, а табір тих, хто виступає за модернізацію, прогрес і зниження корупції, розшириться, посилиться і отримає нові аргументи в національних внутрішньоелітних дискусіях ".

Більше деталей: Навальний радить світовим лідерам зробити кілька перших кроків, які, за його словами, "абсолютно реалістичні, легкі до виконання і можуть бути дуже ефективним стартом у боротьбі з глобальною корупцією":

1. Захід повинен виділити і визнати спеціальну категорію - "країни, що заохочують корупцію", що дозволить запроваджувати єдині заходи щодо груп країн, а не вводити санкції щодо конкретних держав.

2. Головною санкцією і податком на корупцію для цієї групи країн має стати "примус до прозорості". Вся документація до контрактів, укладених між західними компаніями і їх контрагентами з країн корупційних ризиків, повинна бути опублікована, якщо ці контракти в найменшій мірі пов'язані з державою, чиновниками та їхніми родичами.

"Ти співробітник держкомпанії країни з високим ризиком корупції і хочеш купити віллу на Французькій Рив'єрі? Купуй, але вся інформація по угоді буде загальнодоступною. Хочете мати справи з офіційним Мінськом або тіткою російського губернатора? Немає проблем, але вам доведеться опублікувати всі документи по ланцюжку угоди, і хабар, який ви заплатите через "регіонального представника" або "локального партнера", вже не сховаєш", - наводить приклади опозиціонер.

3. Необхідно вводити санкції проти олігархів, в першу чергу, з оточення Путіна. На думку Навального, зазвичай Захід вносить в санкційні списки "нікому не відомих полковників і генералів спецслужб", а не тих, в чиїх інтересах діють ці люди.

"Зараз, на жаль, західний істеблішмент виступає такою колективною собакою Павлова. Показуєш полковника спецслужб - кричать: "Під санкції його!". Показуєш олігарха, що утримує полковника, кричать: "Запросіть його в Давос!" - коментує політик.

4. На думку Навального, створені на Заході інструменти для боротьби з зарубіжної корупцією є неефективними, тому що "навіть західні правоохоронні органи забезпечують іноземним корупціонерам режим сприяння". А ось якщо проявити "трохи політичної волі уряду (і тиску громадськості) - і ситуація виправиться".

5. І останній крок - розголошувати будь-які контракти, що пов'язують колишніх і діючих західних політиків з контрагентами з корумпованих авторитарних країн.

"Перешкоджання експорту політичної корупції явно заслуговує створення міжнародного органу або комісії. Подивіться, що відбувається вже зараз. Інвестувавши порівняно невеликі гроші, той же Путін пачками скуповує крайні праві і крайні ліві рухи по всій Європі, перетворюючи їхніх політиків у своїх олігархів і агентів. Легалізований підкуп через "членство в радах директорів держкомпаній" і подібні - процвітає. Колишній канцлер Німеччини, прем'єр Італії, міністр закордонних справ Австрії виступають на підтанцьовках диктатора, нормалізуючи і покриваючи корупційні практики", - пояснює Навальний.

За його словами, це перші кроки, але і вони дадуть вагомий ефект, створивши всередині авторитарних країн елітні групи, для яких боротьба за зниження рівня корупції стане раціональним вибором.

Пряма мова: "Ні грошей, ні солдат, ні перебудови промисловості та світової політики не потрібно для того, щоб почати діяти. Тільки політична воля. На жаль, це часто дефіцитний ресурс. Громадська думка і бажання виборців - ось ті фінальні інгредієнти, які можуть зрушити ситуацію з мертвої точки".

Передісторія: 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії.