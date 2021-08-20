Навальный дал совет мировым лидерам, как правильно бороться с коррупцией Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный написал статью для газет The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde, в которой призвал мировых лидеров более эффективно бороться с коррупцией в таких странах, как Россия и Беларусь.

Источник: сайт Навального

Детали: По его словам, коррупция — очень некомфортный вопрос для обсуждения на мировых саммитах. "Вы обсуждаете, к примеру, с Путиным, Сирию и кибератаки. Все довольны, всем интересно. На брифинге по итогам каждому есть что сказать. А теперь представьте встречу с Путиным по вопросу коррупции. Сам ее факт — переход на личности. Все от начала до конца — некомфортная ситуация. Самому богатому человеку мира, ограбившему свою страну, предлагается обсудить, как бороться с ним самим. Очень неудобно и неловко", - пишет Навальный.

Политик считает, что мировым лидерам нужно избавиться от этого чувства неудобства и поднимать вопросы коррупции на международных встречах, чтобы главы коррупционных государств знали, что "их теневые дела всегда будут главной темой обсуждения мировых саммитов" и "это станет важнейшим шагом к устранению причин многих вопросов".

Прямая речь: "Все, что нужно для начала работы, — решительность и политическая воля западных лидеров. На первом этапе коррупция должна быть превращена из источника потрясающих возможностей в тяжелое бремя хотя бы для части элит, окружающих автократов. Тем самым элиты будут расколоты, а лагерь тех, кто выступает за модернизацию, прогресс и снижение коррупции, расширится, усилится и получит новые аргументы в национальных внутриэлитных дискуссиях".

Больше деталей: Навальный советует мировым лидерам сделать несколько первых шагов, которые, по его словам, "совершенно реалистичны, легко исполняемы и могут быть очень эффективным стартом в борьбе с глобальной коррупцией":

1. Запад должен выделить и признать специальную категорию — "страны, поощряющие коррупцию", что позволит принимать единые меры в отношении групп стран, а не вводить санкции в отношении конкретных государств.

2. Главной санкцией и налогом на коррупцию для этой группы стран должно стать "принуждение к прозрачности". Вся документация к контрактам, заключенным между западными компаниями и их контрагентами из стран коррупционных рисков, должна быть опубликована, если эти контракты в малейшей степени связаны с государством, чиновниками и их родственниками.

"Ты сотрудник госкомпании страны с высоким риском коррупции и хочешь купить виллу на Французской ривьере? Покупай, но вся информация по сделке будет общедоступной. Хотите иметь дела с официальным Минском или тетей российского губернатора? Нет проблем, но вам придется опубликовать все документы по цепочке сделки, и взятку, которую вы заплатите через "регионального представителя" или "локального партнера", уже не спрячешь", - приводит примеры оппозиционер.

3. Необходимо вводить санкции против олигархов, в первую очередь, из окружения Путина. По мнению Навального, обычно Запад вносит в санкционные списки "никому не известных полковников и генералов спецслужб", а не тех, в чьих интересах действуют эти люди.

"Сейчас, увы, западный истеблишмент выступает такой коллективной собакой Павлова. Показываешь полковника спецслужб — кричат: "Под санкции его!". Показываешь олигарха, содержащего полковника, кричат: "Пригласите его в Давос!" - комментирует политик.

4. По мнению Навального, созданные на Западе инструменты для борьбы с зарубежной коррупцией неэффективны, потому что "даже западные правоохранительные органы обеспечивают иностранным коррупционерам режим благоприятствования". А вот если проявить "немного политической воли правительства (и давления общественности) — и ситуация исправится".

5. И последний шаг – предавать огласке любые контракты, связывающие бывших и действующих западных политиков с контрагентами из коррумпированных авторитарных стран.

"Препятствование экспорту политической коррупции явно заслуживает создания международного органа или комиссии. Посмотрите, что происходит уже сейчас. Инвестировав сравнительно небольшие деньги, тот же Путин пачками скупает крайне правые и крайне левые движения по всей Европе, превращая их политиков в своих олигархов и агентов. Легализованный подкуп через "членство в советах директоров госкомпаний" и подобные — процветает. Бывший канцлер Германии, премьер Италии, министр иностранных дел Австрии выступают на подтанцовках диктатора, нормализуя и покрывая коррупционные практики", - объясняет Навальный.

По его словам, это первые шаги, но и они дадут весомый эффект, создав внутри авторитарных стран элитные группы, для которых борьба за снижение уровня коррупции станет рациональным выбором.

Прямая речь: "Ни денег, ни солдат, ни переустройства промышленности и мировой политики не нужно для того, чтобы начать действовать. Только политическая воля. К сожалению, это часто дефицитный ресурс. Общественное мнение и желание избирателей — вот те финальные ингредиенты, которые могут столкнуть ситуацию с мертвой точки".

Предыстория: 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок – 3,5 года в исправительной колонии.