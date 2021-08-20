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ЗМІ: Флагшток, що впав у Херсоні, розчавив Lexus чиновника

П'ятниця, 20 серпня 2021, 14:44
ЗМІ: Флагшток, що впав у Херсоні, розчавив Lexus чиновника
фото з сайту "МОСТ"

Гігантський флагшток, що впав у Херсоні під час установки, розчавив Lexus чиновника, який у команді глави облдержадміністрації відповідає за капітальне будівництво.

Джерело: місцеве видання "МОСТ" з посиланням на джерела

Деталі: Співрозмовники журналістів стверджують, що авто належить Віталію Караваєву, який "дивом встиг вискочити з машини за лічені секунди до того, як на неї впали тонни металу".

Караваєв входить у групу "Шахтарі" і займає посаду заступника директора Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення.

У команді глави Херсонської ОДА Сергія Козиря він відповідає за всі будівельні підряди і комунікує з підрядниками, відзначає видання.

Автомобіля Lexus в декларації чиновника немає, уточнюють також журналісти.

"Українська правда" у Threads

Теми: Херсон
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