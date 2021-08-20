Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СМИ: Упавший в Херсоне флагшток раздавил Lexus чиновника, отвечающего за строительство

Пятница, 20 августа 2021, 14:44
фото с сайта "МОСТ"

Упавший в Херсоне во время установки гигантский флагшток раздавил Lexus чиновника, который в команде главы облгосадминистрации отвечает за капитальное строительство.

Источник: местное издание "МОСТ" со ссылкой на источники

Детали: Собеседники журналистов утверждают, что авто принадлежит Виталию Караваеву, который "чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как нее упали тонны металла".

Караваев входит в группу "Шахтеры" и занимает должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения.

В команде главы Херсонской ОГА Сергея Козыря он отвечает за все строительные подряды и коммуницирует с подрядчиками, отмечает издание.

Автомобиля Lexus в декларации чиновника нет, также уточняют журналисты.

Темы: Херсон
powered by lun.ua
Главное сегодня

На взятке в $90 тысяч поймали члена Комиссии по азартным играм

Кабмин избрал главу БЭБ

Перепутали КГГА с Минкультом – Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана

Байден сменит спецпредставителя на саммите Крымской платформы

СНБО решил восстановить усадьбу Барбана и провести аудит памятников по всей Украине

СНБО ввел санкции против Шариев и главреда "Страна" Гужвы

Все новости...
Херсон
Гигантский флагшток ко Дню Независимости рухнул на автомобиль в Херсоне
Стало известно, когда баржа с херсонскими арбузами прибудет в Киев
Автомобиль патрульного насмерть сбил человека в Херсоне: водитель скрылся
Последние новости
00:25
Делегацию США на Крымской платформе возглавит министр энергетики
23:43
Ткаченко советует Кличко направить удары по экскаваторах, разрушающих Киев
23:04
На взятке в $90 тысяч поймали члена Комиссии по азартным играм
22:25
ФотоПатриарх Варфоломей прибыл в Украину
22:01
Новости экономики: Ахметов продал телеком-оператора, "Сбербанк" обязали сменить название
21:47
Цены на железную руду в Китае резко упали
21:29
Новости 20 августа: санкции СНБО, уничтожение усадьбы
21:16
В руководстве Нацполиции кадровые изменения
20:45
Одесская компания поставила в Киев свой первый низкопольный трамвай
20:40
США в годовщину отравления Навального ввели дополнительные санкции против РФ
Все новости...