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СМИ: Упавший в Херсоне флагшток раздавил Lexus чиновника, отвечающего за строительство

Пятница, 20 августа 2021, 14:44
СМИ: Упавший в Херсоне флагшток раздавил Lexus чиновника, отвечающего за строительство
фото с сайта "МОСТ"

Упавший в Херсоне во время установки гигантский флагшток раздавил Lexus чиновника, который в команде главы облгосадминистрации отвечает за капитальное строительство.

Источник: местное издание "МОСТ" со ссылкой на источники

Детали: Собеседники журналистов утверждают, что авто принадлежит Виталию Караваеву, который "чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как нее упали тонны металла".

Караваев входит в группу "Шахтеры" и занимает должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения.

В команде главы Херсонской ОГА Сергея Козыря он отвечает за все строительные подряды и коммуницирует с подрядчиками, отмечает издание.

Автомобиля Lexus в декларации чиновника нет, также уточняют журналисты.

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Темы: Херсон
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