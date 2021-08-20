СМИ: Упавший в Херсоне флагшток раздавил Lexus чиновника, отвечающего за строительство

Упавший в Херсоне во время установки гигантский флагшток раздавил Lexus чиновника, который в команде главы облгосадминистрации отвечает за капитальное строительство.

Источник: местное издание "МОСТ" со ссылкой на источники

Детали: Собеседники журналистов утверждают, что авто принадлежит Виталию Караваеву, который "чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как нее упали тонны металла".

Караваев входит в группу "Шахтеры" и занимает должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения.

В команде главы Херсонской ОГА Сергея Козыря он отвечает за все строительные подряды и коммуницирует с подрядчиками, отмечает издание.

Автомобиля Lexus в декларации чиновника нет, также уточняют журналисты.