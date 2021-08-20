Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українці скоро зможуть генерувати COVID-сертифікат у Дії – Федоров

П'ятниця, 20 серпня 2021, 14:49
diia.gov.ua

Українці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, найближчим часом зможуть згенерувати сертифікат у застосунку "Дія", що дозволить їм їздити за кордон, не здаючи тестів на коронавірус.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, Мінцифри

Пряма мова: "Ми на фіналі бета-тесту. Вже завантажили оновлення у PlayMarket, AppStore і чекаємо від них підтвердження. Українці, які пройшли повний курс вакцинації, найближчим часом зможуть згенерувати сертифікат у Дії. І подорожувати, не складаючи тестів. Перевірити дійсність документа можна буде по QR-коду.

Рішення (про визнання електронних сертифікатів у Євросоюзі – ред.) уже опубліковано на офіційному сайті ЄС. Воно мовить про те, що всі країни симетрично визнають COVID-сертифікати, які підключені до промислового середовища ЄС".

Деталі: Федоров пояснив, як згенерувати сертифікат у застосунку "Дія": "В оновленій версії Дії треба натиснути "Послуги" і вибрати "COVID-сертифікат", далі "Отримати сертифікат". Дія.Підписом підписати запит на передачу даних із ЕСОЗ (електронної системі охорони здоров'я – ред.) у Дію – і все".

"Наш наступний крок – запуск COVID-сертифікатів на порталі Дія", – повідомив міністр.

Термін дії цифрового сертифікату прописано відповідно до міжнародних вимог: у більшості країн він буде діяти 180 днів із дня генерації.

Україна також визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, які приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate.

"Завдяки підтримці ЄС ми змогли розвинути інфраструктуру для швидкого отримання сертифікатів і впровадити миттєвий обмін даними між іншими країнами всього за кілька місяців. Спасибі нашим європейським колегам за політичне рішення!", – зазначив Федоров.

За даними Мінцифри, у липні команда онлайн-сервісу держпослуг "Дія" почала бета-тестування COVID-сертифікатів на iOS, а 17 серпня – на Android.

COVID-сертифікат – це документ у "Дії", який підтверджує статус вакцинованої особи. 

"Дія" також планує запустити можливість згенерувати СOVID-сертификат після негативного ПЛР-тесту у своєму застосунку (діє 72 години).

Нагадаємо: 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про вакцинацію у застосунку "Дія" відповідають європейським.

COVID-сертифікати, видані Україною, мають приймати для поїздок у країни Євросоюзу з 20 серпня, вирішила Європейська комісія,

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціядіджиталізаціяФедоровCovid-2019ЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор

Кабмін обрав голову БЕБ

Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 

Усі новини...
вакцинація
Наближається до 5 млн кількість українців із першою дозою COVID-вакцини
Штати досліджують зв'язок рідкісної хвороби зі щепленням вакциною Moderna
Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою людей від 40 років
Останні новини
00:25
Делегацію США на Кримській платформі очолить міністерка енергетики
23:43
Ткаченко радить Кличку спрямувати удари по екскаваторах, що руйнують Київ 
23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
22:25
ФотоПатріарх Варфоломій прибув до України
22:01
Новини економіки: Ахметов продав телеком-оператора, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву
21:47
Ціни на залізну руду в Китаї різко впали
21:29
Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби
21:16
У керівництві Нацполіції кадрові зміни
20:45
Одеська компанія поставила в Київ свій перший низькопідлоговий трамвай
20:40
США в річницю отруєння Навального запровадили додаткові санкції проти РФ
Усі новини...