Українці скоро зможуть генерувати COVID-сертифікат у Дії – Федоров

Українці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, найближчим часом зможуть згенерувати сертифікат у застосунку "Дія", що дозволить їм їздити за кордон, не здаючи тестів на коронавірус.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, Мінцифри

Пряма мова: "Ми на фіналі бета-тесту. Вже завантажили оновлення у PlayMarket, AppStore і чекаємо від них підтвердження. Українці, які пройшли повний курс вакцинації, найближчим часом зможуть згенерувати сертифікат у Дії. І подорожувати, не складаючи тестів. Перевірити дійсність документа можна буде по QR-коду.

Рішення (про визнання електронних сертифікатів у Євросоюзі – ред.) уже опубліковано на офіційному сайті ЄС. Воно мовить про те, що всі країни симетрично визнають COVID-сертифікати, які підключені до промислового середовища ЄС".

Деталі: Федоров пояснив, як згенерувати сертифікат у застосунку "Дія": "В оновленій версії Дії треба натиснути "Послуги" і вибрати "COVID-сертифікат", далі "Отримати сертифікат". Дія.Підписом підписати запит на передачу даних із ЕСОЗ (електронної системі охорони здоров'я – ред.) у Дію – і все".

"Наш наступний крок – запуск COVID-сертифікатів на порталі Дія", – повідомив міністр.

Термін дії цифрового сертифікату прописано відповідно до міжнародних вимог: у більшості країн він буде діяти 180 днів із дня генерації.

Україна також визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, які приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate.

"Завдяки підтримці ЄС ми змогли розвинути інфраструктуру для швидкого отримання сертифікатів і впровадити миттєвий обмін даними між іншими країнами всього за кілька місяців. Спасибі нашим європейським колегам за політичне рішення!", – зазначив Федоров.

За даними Мінцифри, у липні команда онлайн-сервісу держпослуг "Дія" почала бета-тестування COVID-сертифікатів на iOS, а 17 серпня – на Android.

COVID-сертифікат – це документ у "Дії", який підтверджує статус вакцинованої особи.

"Дія" також планує запустити можливість згенерувати СOVID-сертификат після негативного ПЛР-тесту у своєму застосунку (діє 72 години).

Нагадаємо: 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про вакцинацію у застосунку "Дія" відповідають європейським.

COVID-сертифікати, видані Україною, мають приймати для поїздок у країни Євросоюзу з 20 серпня, вирішила Європейська комісія,