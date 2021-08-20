Украинцы скоро смогут генерировать COVID-сертификат в Дії – Федоров

Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, в ближайшее время смогут сгенерировать сертификат в приложении "Дія", что позволит им ездить за границу, не сдавая тестов на коронавирус.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, Минцифры

Прямая речь: "Мы на финале бета-теста. Уже загрузили обновления в PlayMarket, AppStore и ждем от них подтверждения. Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, в ближайшее время смогут сгенерировать сертификат в Дії. И путешествовать, не сдавая тестов. Проверить действительность документа можно будет по QR-коду.

Решение (о признании электронных сертификатов в Евросоюзе – ред.) уже опубликовано на официальном сайте ЕС. Оно говорит о том, что все страны симметрично признают COVID-сертификаты, которые подключены к промышленной среде ЕС".

Детали: Федоров объяснил, как сгенерировать сертификат в приложении "Дія": "В обновленной версии Дії надо нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификат", дальше "Получить сертификат". Дія.Підписом подписать запрос на передачу данных из ЭСОЗ (электронной системе охраны здоровья – ред.) в Дію – и все".

"Наш следующий шаг – запуск COVID-сертификатов на портале Дія", – сообщил министр.

Срок действия цифрового сертификата прописан в соответствии с международными требованиями: в большинстве стран он будет действовать 180 дней со дня генерации.

Украина также признает сертификаты стран-членов ЕС и других стран, которые присоединились к инициативе Digital COVID Certificate.

"Благодаря поддержке ЕС мы смогли развить инфраструктуру для быстрого получения сертификатов и внедрить мгновенный обмен данными между другими странами всего за несколько месяцев. Спасибо нашим европейским коллегам за политическое решение!", – отметил Федоров.

По данным Минцифры, в июле команда онлайн-сервиса госусулг "Дія" начала бета-тестирование COVID сертификатов на iOS, а 17 августа – на Android.

COVID-сертификат – это документ в "Дія", который подтверждает статус вакцинированного человека.

"Дія" также планирует запустить возможность сгенерировать СOVID-сертификат после негативного ПЦР-теста в своем приложении (действует 72 часа).

Напомним: 19 августа Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты о вакцинации в приложении "Дія" соответствуют европейским.

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