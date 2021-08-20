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РФ робить все, щоб зустріч із Путіним не відбулась – Зеленський

П'ятниця, 20 серпня 2021, 18:21

Президент Володимир Зеленський заявив, що біля українських кордонів досі перебувають 100 тисяч російських військових, а Росія робить все, щоб зустрічі із очільником Кремля Володимиром Путіним не відбулось. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" та "Новая газета", 

Пряма мова: "Я вважаю, що ще не вичерпаний план "А". Але сто тисяч російських військовослужбовців зберігаються на наших кордонах. Пострілів менше, смертей менше, напруга зберігається. Був сигнал від президента Росії – нібито ми готові до двостороннього діалогу, але тепер Росія робить все, щоб ця зустріч не відбулася. Пєсков каже: потрібно затвердити порядок. Але порядок ми знаємо напам'ять". 

Деталі: Президент вважає, що наразі не час переходити до так званого плану "В" щодо врегулювання на Донбасі (кластерів – УП).

Що передувало: У Кремлі заявили, що підготовка до зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського наразі не ведеться.

Теми: ЗеленськийДонбас


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