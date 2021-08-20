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РФ делает все, чтобы встреча с Путиным не состоялась – Зеленский

Пятница, 20 августа 2021, 18:21

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских границ до сих пор находятся 100 тысяч российских военных, а Россия делает все, чтобы встречи с главой Кремля Владимиром Путиным не произошло.

Источник: Зеленский в интервью Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета",

Прямая речь: Я считаю, что еще не исчерпан план "А". Но сто тысяч российских военнослужащих сохраняются на наших границах. Выстрелов меньше, смертей меньше, напряжение сохраняется. Был сигнал от президента России — якобы мы готовы к двустороннему диалогу, но теперь Россия делает все, чтобы эта встреча не состоялась. Песков говорит: нужно утвердить повестку. Но повестку мы знаем назубок".

Детали: Президент считает, что пока не время переходить к так называемому плану "В" по урегулированию на Донбассе (кластерам – УП).

Что предшествовало: В Кремле заявили, что подготовка к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не ведется.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДонбасс
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