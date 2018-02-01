Головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва розповів, що причиною виїзду до Австрії стали погрози фізичної розправи.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Мені надходили погрози, в тому числі погрози фізичної розправи. В такій ситуації, не маючи надії на справедливий суд і цілком обґрунтовані побоювання в тому, що вся державна машина працює і буде продовжувати працювати на те, щоб посадити мене у в'язницю, а керовані владою угруповання спробують мене вбити. Я прийняв рішення попросити політичного притулку в Австрії", - сказав він.

Крім того, він розповів, що вже робилися спроби замаху.

"Перед новим роком на мене був скоєний напад представниками організації С14. Я написав з цього приводу в поліцію і нам було відмовлено в порушенні кримінальної справи", - додав він.

Як повідомлялось, Гужва виїхав з України до Відня та попросив у влади Австрії політичного притулку.

У редакції сайту "Страна.ua" повідомили, що він залишається на посаді головного редактора видання і продовжить керувати ним з-за кордону.

Як відомо, 22 червня 2017 року у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 544 тисяч гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

1 серпня стало відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 вересня Шевченківський районний суд Києва продовжив Ігорю Гужві запобіжний захід ще на 30 днів. Він не має права виїжджати за межі Києва.

Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви".