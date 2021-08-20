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СНБО ввел санкции против Шариев и главреда "Страна" Гужвы

Пятница, 20 августа 2021, 18:32
СНБО ввел санкции против Шариев и главреда Страна Гужвы

Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкции против супругов Анатолия и Ольги Шарий, и главного редактора издания "Страна" – Игоря Гужвы,

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова за результаты заседания СНБО, СБУ

Прямая речь: "Мы предложили санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированным с ним юридических лиц. В этом списке также еще два физических лица, аффилированные с Гужвой и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны.

В этом списке также Шарий Ольга Алексеевна и Шарий".

Детали: В санкционный список также попали Бондаренко Алла Ивановна, Солнцева Галина Владимировка и Лукашина Любовь Юрьевна. Последние две связанные с Игорем Гужвой. Так, именно на его жену Солнцеву зарегистрировано ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua". 

Кроме того, санкции ввели против ООО "Маджери", которое связано с "Ласмак" и против ООО "Смарт медиа сеть".

Данилов добавил, что санкции против указанных лиц ввели на основе информации от Службы безопасности Украины.

Председатель СБУ Иван Баканов уже заявил, что санкции ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии. В спецслужбе говорят, что санкции также ввели против интернет-ресурсов, которые координируются этими гражданами, поскольку они ведут системную антиукраинскую пропаганду.

Напомним: 

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: санкцииСНБО
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