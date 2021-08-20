Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У керівництві Нацполіції кадрові зміни

П'ятниця, 20 серпня 2021, 21:16
Фото з відкритих джерел

Першим заступником голови Нацполіції – начальником кримінальної поліції став генерал Михайло Кузнєцов, а Департамент стратегічних розслідувань очолив полковник Валентин Копаєв.

Джерело: МВС

Деталі: Кузнєцов – генерал поліції третього рангу. До призначення працював керівником Департаменту оперативно-технічних заходів Нацполіції.

Загалом, Кузнєцов понад 20 років працює в системі МВС. Він також брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі, має статус учасника бойових дій. На сході він організував роботу постів радіоконтролю та розстановку сил та засобів зведених загонів підрозділів оперативно-технічних заходів. 

У МВС кажуть, що завдяки Кузнєцову вдалось запобігти значних втрат серед бійців, зброї та автотранспорту. 

Копаєв раніше працював на посаді начальника управління Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України.

Нагадаємо:

  • 11 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив полковника поліції Івана Вигівського – нового начальника Головного Управління Національної поліції у місті Києві.

Теми: поліціяМВС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна запропонувала прийняти афганців із групи ризику – Держдеп США

Зростання продовжується: в Україні більше 1700 нових випадків COVID

Головні новини п’ятниці і ночі: санкції, садиба Барбана

Росія внесла в санкційний список Кулебу та Данілова

Сайт “Страни” перестав відкриватися

Делегацію США на Кримській платформі очолить міністерка енергетики

Усі новини...
поліція
Хотів проїхати в перекриту зону: водій розмахував зброєю перед патрульними
У Києві торгували немовлятами по $70 тисяч: продали щонайменше 13 дітей
Смерть мера Кривого Рогу: поліція вивчає записи з відеокамер
Останні новини
09:23
Україна запропонувала прийняти афганців із групи ризику – Держдеп США
08:46
5 мільйонів українців щеплені першою дозою, 3 мільйони – двома
08:29
Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм, ПЦУ кличе на спільну молитву
08:15
Зростання продовжується: в Україні більше 1700 нових випадків COVID
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: санкції, садиба Барбана
07:35
Доба на Донбасі минула без втрат і порушень
07:15
Українські спортсмени перемогли п'ять збірних Росії на чемпіонаті з шашок-64
06:49
Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину проти COVID-19
05:50
Майже 700 тисяч людей заразилися COVID-19, найбільше в США та Британії
04:50
Росія внесла в санкційний список Кулебу та Данілова
Усі новини...