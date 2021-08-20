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У керівництві Нацполіції кадрові зміни

П'ятниця, 20 серпня 2021, 21:16
У керівництві Нацполіції кадрові зміни
Фото з відкритих джерел

Першим заступником голови Нацполіції – начальником кримінальної поліції став генерал Михайло Кузнєцов, а Департамент стратегічних розслідувань очолив полковник Валентин Копаєв.

Джерело: МВС

Деталі: Кузнєцов – генерал поліції третього рангу. До призначення працював керівником Департаменту оперативно-технічних заходів Нацполіції.

Загалом, Кузнєцов понад 20 років працює в системі МВС. Він також брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі, має статус учасника бойових дій. На сході він організував роботу постів радіоконтролю та розстановку сил та засобів зведених загонів підрозділів оперативно-технічних заходів. 

У МВС кажуть, що завдяки Кузнєцову вдалось запобігти значних втрат серед бійців, зброї та автотранспорту. 

Копаєв раніше працював на посаді начальника управління Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України.

Нагадаємо:

  • 11 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив полковника поліції Івана Вигівського – нового начальника Головного Управління Національної поліції у місті Києві.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяМВС
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