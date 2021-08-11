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Очільник МВС представив нового главу поліції Києва

Середа, 11 серпня 2021, 13:25
Очільник МВС представив нового главу поліції Києва
Іван Вигівський, фото МВС

11 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив полковника поліції Івана Вигівського - нового начальника Головного Управління Національної поліції у місті Києві.

Джерело: пресцентр МВС

Деталі: До цього Вигівський очолював поліцію Полтавської області.

Міністр внутрішніх справ заявив, що від нового очільника поліції Києва очікує посилення уваги на забезпечення публічної безпеки, тим більше напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Пряма мова Монастирського: ""Це перший виклик, який чекає на вас і на нас всіх. І ви тепер особисто, Іване Михайловичу, будете нести відповідальність за організацію проведення цього свята".

Деталі: Крім того, міністр внутрішніх справ наголосив, що питання боротьби із злочинами, на які найбільше скаржаться громадяни, має бути у пріоритеті у нового керівництва. Це питання розбоїв, крадіжок транспортних засобів.

Монастирський також сказав, щоб особливу увагу столична поліція приділяла і дрібним, побутовим злочинам.

Пряма мова Вигівського: "Київ – це фактично серце нашої держави. Всі регіони повинні рівнятися на столицю. Роботи буде багато. Пріоритетними залишаються боротьба з організованою злочинністю та безпека на вулицях столиці. Спільно з особовим складом будемо координувати свої дії, щоб продовжувати створювати безпечне середовище для киян та гостей міста. Задачі, які ставляться керівництвом держави, будуть максимально виконані".

Що передувало: Вранці Начальник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко повідомив, що його рапорт про відставку було задоволено 11 серпня. Про те, що Крищенко подав заяву про відставку, УП писала 5 серпня з посиланням на джерела. 

Українська правда

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Теми: МВСполіціяКиїв
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