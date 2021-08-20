В руководстве Нацполиции кадровые изменения

Первым заместителем председателя Нацполиции – начальником криминальной полиции стал генерал Михаил Кузнецов, а Департамент стратегических расследований возглавил полковник Валентин Копаев.

Источник: МВД

Детали: Кузнецов – генерал полиции третьего ранга. До назначения работал руководителем Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции.

В общем, Кузнецов более 20 лет работает в системе МВД. Он также принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, имеет статус участника боевых действий. На востоке он организовал работу постов радиоконтроля и расстановку сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий.

В МВД говорят, что благодаря Кузнецову удалось предотвратить значительные потери среди бойцов, оружия и автотранспорта.

Копаев ранее работал в должности начальника управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.

Напомним: