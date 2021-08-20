В руководстве Нацполиции кадровые изменения
Первым заместителем председателя Нацполиции – начальником криминальной полиции стал генерал Михаил Кузнецов, а Департамент стратегических расследований возглавил полковник Валентин Копаев.
Источник: МВД
Детали: Кузнецов – генерал полиции третьего ранга. До назначения работал руководителем Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции.
В общем, Кузнецов более 20 лет работает в системе МВД. Он также принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, имеет статус участника боевых действий. На востоке он организовал работу постов радиоконтроля и расстановку сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий.
В МВД говорят, что благодаря Кузнецову удалось предотвратить значительные потери среди бойцов, оружия и автотранспорта.
Копаев ранее работал в должности начальника управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.
Напомним:
- 11 августа министр внутренних дел Денис Монастырский представил полковника полиции Ивана Выговского – нового начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.