Патріарх Варфоломій прибув до України

До України прибув Вселенський Патріарх Варфоломій, який візьме участь в заходах до річниці незалежності.

Джерело: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія.

Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу зі сторони його Всесвятості".

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

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