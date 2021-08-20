Патріарх Варфоломій прибув до України
П'ятниця, 20 серпня 2021, 22:25
До України прибув Вселенський Патріарх Варфоломій, який візьме участь в заходах до річниці незалежності.
Джерело: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram
Пряма мова: "Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія.
Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу зі сторони його Всесвятості".
Нагадаємо:
- 22 серпня вселенський патріарх православних Варфоломій та митрополит київський і всієї України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору.
Українська правда