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Патріарх Варфоломій прибув до України

П'ятниця, 20 серпня 2021, 22:25
Фото: Денис Шмигаль

До України прибув Вселенський Патріарх Варфоломій, який візьме участь в заходах до річниці незалежності. 

Джерело: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram 

Пряма мова: "Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія.

Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу зі сторони його Всесвятості".

 
Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Нагадаємо:

  • 22 серпня вселенський патріарх православних Варфоломій та митрополит київський і всієї України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору.

Українська правда
Теми: церква


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