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Патриарх Варфоломей прибыл в Украину

Пятница, 20 августа 2021, 22:25
Патриарх Варфоломей прибыл в Украину
Фото: Денис Шмыгаль

В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей, который примет участие в мероприятиях к годовщине независимости.

Источник: Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Лично поздравил в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея.

Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества".

 
Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Напомним:

  • 22 августа вселенский патриарх православных Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят торжественную литургию в Киеве возле Софийского собора.

Украинская правда

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Темы: церковь
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