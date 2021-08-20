Патриарх Варфоломей прибыл в Украину

В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей, который примет участие в мероприятиях к годовщине независимости.

Источник: Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Лично поздравил в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея.

Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества".

Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Напомним: