Сайт “Страни” перестав відкриватися

Сайт видання "Страна" більше не відкривається.

Джерело: Strana.ua, головний редактор "Страни" Ігор Гужва, проти якого 20 серпня Рада національної безпеки і оборони запровадила повний пакет санкцій, у Facebook

Деталі: Станом на 02:00 доступу до сайту за адресою strana.ua немає.

Водночас, головний редактор "Страни" Ігор Гужва написав у Facebook, що сайт перемістили на нову адресу.

Передісторія: