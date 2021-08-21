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Сайт “Страни” перестав відкриватися

Субота, 21 серпня 2021, 02:00

Сайт видання "Страна" більше не відкривається.

Джерело: Strana.ua, головний редактор "Страни" Ігор Гужва, проти якого 20 серпня Рада національної безпеки і оборони запровадила повний пакет санкцій, у Facebook

Деталі: Станом на 02:00 доступу до сайту за адресою strana.ua немає.

Водночас, головний редактор "Страни" Ігор Гужва написав у Facebook, що сайт перемістили на нову адресу.

Передісторія:

  • 20 серпня РНБО запровадила санкції проти  Ігоря Гужви та афілійованих з ним юридичних осіб.
  • До санкційного списку також потрапила Галина Солнцева – дружина Гужви, на яку зареєстровано ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua".

Теми: санкціїінтернетЗМІ


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