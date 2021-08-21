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Сайт "Страны" перестал открываться

Суббота, 21 августа 2021, 02:00

Сайт издания "Страна" больше не открывается.

Источник: Strana.ua, главный редактор "Страна" Игорь Гужва, против которого 20 августа Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкций, в Facebook

Детали: По состоянию на 02:00 доступа к сайту по адресу strana.ua нет.

В то же время, главный редактор "Страна" Игорь Гужва написал в Facebook, что сайт переместили на новый адрес.

Предыстория:

  • 20 августа СНБО ввел  санкции против Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.
  • В санкционный список также попала Галина Солнцева - жена Гужвы, на которую зарегистрировано ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua".

Темы: санкцииинтернетСМИ
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