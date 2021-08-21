Рівень вирубки лісу в бразильській Амазонії — найвищий за десятиліття

Вирубка лісів в бразильській Амазонії досягла найвищого річного рівня за десятиліття: з серпня 2020 року по липень 2021 року тропічний ліс втратив 10,476 квадратних кілометрів.

Джерело: The Guardian з посиланням на звіт бразильського дослідного інституту Imazon, який відслідковує вирубку лісів Амазонії з 2008 року

Деталі: Зазначається, що мова йде про площу майже в сім разів більшу, ніж регіон Великий Лондон, і в 13 разів більшу за Нью-Йорк.

Цей показник на 57% вище, ніж в попередньому році, і є найгіршим з 2012 року.

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