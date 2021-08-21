Рівень вирубки лісу в бразильській Амазонії — найвищий за десятиліття
Субота, 21 серпня 2021, 03:56
Вирубка лісів в бразильській Амазонії досягла найвищого річного рівня за десятиліття: з серпня 2020 року по липень 2021 року тропічний ліс втратив 10,476 квадратних кілометрів.
Джерело: The Guardian з посиланням на звіт бразильського дослідного інституту Imazon, який відслідковує вирубку лісів Амазонії з 2008 року
Деталі: Зазначається, що мова йде про площу майже в сім разів більшу, ніж регіон Великий Лондон, і в 13 разів більшу за Нью-Йорк.
Цей показник на 57% вище, ніж в попередньому році, і є найгіршим з 2012 року.
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Нагадаємо:
- Вирубка лісів відповідає приблизно за 20% викидів парникових газів, а щороку через вирубки тропічних лісів виділяється 1,5 мільярда тонн вуглецю.
- У квітні 2021 року на екологічному саміті президент Бразилії Жаїр Болсонару пообіцяв подвоїти бюджет на охорону довкілля і покласти край незаконній вирубці лісів до 2030 року, однак згодом схвалив скорочення екологічного бюджету на 2021 рік на 24% в порівнянні з торішнім рівнем.