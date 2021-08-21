Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уровень вырубки леса в бразильской Амазонии — наивысший за десятилетие

Суббота, 21 августа 2021, 03:56

Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла наивысшего годового уровня за десятилетие: с августа 2020 года по июль 2021 года тропический лес потерял 10,476 квадратных километров.

Источник: The Guardian со ссылкой на отчет бразильского исследовательского института Imazon, который отслеживает вырубку лесов Амазонии с 2008 года

Детали: Отмечается, что речь идет о площади почти в семь раз больше, чем регион Большой Лондон, и в 13 раз больше Нью-Йорка.

Этот показатель на 57% выше, чем в предыдущем году, и является худшим с 2012 года.

Напомним:

  • Вырубка лесов отвечает примерно за 20% выбросов парниковых газов, а ежегодно из-за вырубки тропических лесов выделяется 1,5 миллиарда тонн углерода.
  • В апреле 2021 года на экологическом саммите президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал удвоить бюджет на охрану окружающей среды и положить конец незаконной вырубке лесов до 2030 года, однако впоследствии одобрил сокращение экологического бюджета на 2021 год на 24% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Темы: Бразилияэкология
powered by lun.ua
Главное сегодня

Верующие УПЦ МП протестовали под Радой против приезда Варфоломея

МИД выразил протест против новых российских санкций

Последняя страна НАТО присоединилась к Крымской платформе

Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева

Украинский самолет вылетел из Кабула

Данилов назвал санкции РФ подарком, Кулеба - местью

Все новости...
Бразилия
YouTube поудалял видео президента Болсонару с дезинформацией о COVID-19
Президента Бразилии госпитализировали после 10 дней икоты
Футбол: Аргентина обыграла Бразилию и стала обладателем Кубка Америки
Последние новости
15:46
фотоПод Офисом президента открыли арт-площадку по мотивам картин Примаченко
15:42
Хмельницкая АЭС вернулась в энергосистему
15:35
Верующие УПЦ МП протестовали под Радой против приезда Варфоломея
15:21
В Киеве 232 новых больных COVID и две смерти
15:14
В Бельгии за исключением Брюсселя ослабят коронавирусные ограничения
15:10
СНБО одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня
14:57
На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: есть пострадавшие
14:46
Заместитель генсека НАТО посетит Киев 23-24 августа
14:39
МИД выразил протест против новых российских санкций
14:34
Данилов: из-за долгов МАУ может прекратить свою работу
Все новости...