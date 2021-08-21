Уровень вырубки леса в бразильской Амазонии — наивысший за десятилетие

Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла наивысшего годового уровня за десятилетие: с августа 2020 года по июль 2021 года тропический лес потерял 10,476 квадратных километров.



Источник: The Guardian со ссылкой на отчет бразильского исследовательского института Imazon, который отслеживает вырубку лесов Амазонии с 2008 года



Детали: Отмечается, что речь идет о площади почти в семь раз больше, чем регион Большой Лондон, и в 13 раз больше Нью-Йорка.

Этот показатель на 57% выше, чем в предыдущем году, и является худшим с 2012 года.

Напомним: