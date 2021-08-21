Уровень вырубки леса в бразильской Амазонии — наивысший за десятилетие
Суббота, 21 августа 2021, 03:56
Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла наивысшего годового уровня за десятилетие: с августа 2020 года по июль 2021 года тропический лес потерял 10,476 квадратных километров.
Источник: The Guardian со ссылкой на отчет бразильского исследовательского института Imazon, который отслеживает вырубку лесов Амазонии с 2008 года
Детали: Отмечается, что речь идет о площади почти в семь раз больше, чем регион Большой Лондон, и в 13 раз больше Нью-Йорка.
Этот показатель на 57% выше, чем в предыдущем году, и является худшим с 2012 года.
Напомним:
- Вырубка лесов отвечает примерно за 20% выбросов парниковых газов, а ежегодно из-за вырубки тропических лесов выделяется 1,5 миллиарда тонн углерода.
- В апреле 2021 года на экологическом саммите президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал удвоить бюджет на охрану окружающей среды и положить конец незаконной вырубке лесов до 2030 года, однако впоследствии одобрил сокращение экологического бюджета на 2021 год на 24% по сравнению с прошлогодним уровнем.