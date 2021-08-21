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Росія внесла в санкційний список Кулебу та Данілова

Субота, 21 серпня 2021, 04:50
Росія внесла в санкційний список Кулебу та Данілова

Росія запровадила санкції проти міністра закордонних справ України Дмитра  Кулеби та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Джерело: Lenta, постанова уряду РФ, яку опублікував російський офіційний інтернет-портал правової інформації

Деталі: Зазначається, що також в списку опинилися уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, голова Дніпропетровської обласної облдержадміністрації  Валентин Резніченко.

Всього до переліку додали 73 людини. Ззагальна кількість осіб, включених до списку, збільшилася з 849 до 922.

Як зазначається, останній раз список розширювався в грудні минулого року.

Нагадаємо: 11 грудня 2020 року уряд Росії розширив список санкцій проти України. До списку були додані, в тому числі, спікер Верховної ради Дмитро Разумков, перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько. Також туди потрапили депутати президентської фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїРосія
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