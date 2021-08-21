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Россия внесла в санкционный список Кулебу и Данилова

Суббота, 21 августа 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список Кулебу и Данилова

Россия ввела санкции против министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Источник: Lenta, постановление правительства РФ, которое опубликовал официальный интернет-портал правовой информации

Детали: Отмечается, что также в списке оказались уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, председатель Днепропетровской областной облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Всего в перечень добавили 73 человека. Общее количество лиц, включенных в список, увеличилось с 849 до 922.

Как отмечается, последний раз список расширялся в декабре прошлого года.

Напомним: 11 декабря 2020 года правительство России расширило список санкций против Украины. В список были добавлены, в том числе, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько. Также туда попали депутаты президентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

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Темы: санкцииРосcия
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