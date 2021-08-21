Майже 700 тисяч людей заразилися COVID-19, найбільше в США та Британії

За добу 19 серпня у 682 202 людей у світі виявили COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у США – 151 108 інфікувань, в Британії – 37 314, в Індії – 34 296.

У Бразилії – 33 887, в Ірані – 28 833.

Україна, де 1 600 нових хворих, на 49 місці у світі між Гондурасом та Сербією. У Європі Україна на 14 місці.

10 205 людей у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 37 місці у світі і на 7 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо: 19 серпня в Україні зафіксували 1 600 випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 597 осіб, померли 26 хворих, одужали 882 особи.