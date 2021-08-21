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Почти 700 тысяч человек заразились COVID-19, больше всего в США и Великобритании

Суббота, 21 августа 2021, 05:50

За сутки 19 августа у 682 202 человек в мире обнаружили COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 151 108 заражений, в Великобритании - 37 314, в Индии - 34 296.

В Бразилии - 33 887, в Иране - 28 833.

 

Украина, где 1600 новых больных, на 49 месте в мире между Гондурасом и Сербией. В Европе Украина на 14 месте.

10205 человек в мире за сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина на 37 месте в мире и на 7 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 19 августа в Украине зафиксировали 1600 случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 597 человек, умерли 26 больных, выздоровели 882 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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