Зростання продовжується: в Україні більше 1700 нових випадків COVID

За добу 20 серпня в Україні виявили 1 732 випадки COVID-19, госпіталізовано 616 осіб, 38 хворих померло і 763 одужало.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 104 дитини та 32 медпрацівники.

За добу протестовано: методом ПЛР – 27 444 особи, методом ІФА – 8 462 особи, експрес-тестами – 20 019 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 273 558 осіб; одужало – 2 200 763 особи; летальних випадків – 53 432; проведено ПЛР-тестувань – 11 800 769.

Що передувало: За добу 19 серпня в Україні зафіксували 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 597 осіб, померли 26 хворих, одужали 882 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП