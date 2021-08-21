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Рост продолжается: в Украине более 1700 новых случаев COVID

Суббота, 21 августа 2021, 08:15
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 20 августа в Украине обнаружили 1732 случая COVID-19, госпитализированы 616 человек, 38 больных умерли и 763 выздоровели.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших – 104 ребенка и 32 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 27 444 человека, методом ИФА – 8 462 лица, экспресс-тестами – 20 019 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 273 558 человек; выздоровели – 2 200 763 человек; летальных исходов – 53 432; проведено ПЦР-тестов – 11 800 769.

Что предшествовало: За сутки 19 августа в Украине зафиксировали 1600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 597 человек, умерли 26 больных, выздоровели 882 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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