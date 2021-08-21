Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм, ПЦУ кличе на спільну молитву

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України з нагоди 30-річчя незалежності.

Джерело: Офіс президента в ніч на суботу, Православна Церква України

Деталі: Зеленський нагадав, що вже двічі за час своєї каденції був у гостях у Вселенського патріарха, а Варфоломій відвідує нашу країну вже втретє.

Під час розмови Зеленський відзначив, що Україна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій.

Президент подякував патріарху за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності. Також він подякував за постійні молитви за мир в нашій країні.

Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України.

Зеленський зазначив, що одним з чинників, які агресор застосовує проти України як гібридну зброю, є релігійний.

Президент також подякував Вселенському патріарху за увагу та підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків внаслідок російської агресії.

Під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського патріархату.

Разом з тим, Православна Церква України анонсувала, що у суботу в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди візиту Вселенського патріарха о 10 годині розпочнеться подячна молитва (Доксологія).

У ПЦУ наголосили, що на територію Михайлівського Золотоверхого монастиря можна буде потрапити лише через браму, що знаходиться навпроти будівлі МЗС (неподалік від фунікулеру), із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. Зокрема, заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати.

"По-друге, аби не спізнитися – приходьте завчасно. Прохід буде відкрито з 8-ї години ранку. Врахуйте те, що паркування автотранспорту в центрі Києва буде обмежено, а Михайлівська площа – перекрита сценою. Для проходження заходів безпеки з собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, а також засоби індивідуального захисту – маски", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: 20 серпня увечері до України прибув Вселенський патріарх Варфоломій, який візьме участь в заходах до річниці незалежності.