Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем, ПЦУ зовет на общую молитву

Президент Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину по случаю 30-летия независимости.

Источник: Офис президента в ночь на субботу, Православная церковь Украины

Детали: Зеленский напомнил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского патриарха, а Варфоломей посещает нашу страну уже в третий раз.

Во время разговора Зеленский отметил, что Украина является уникальным примером мирного сосуществования многих конфессий.

Президент поблагодарил патриарха за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости. Также он поблагодарил за постоянные молитвы за мир в нашей стране.

Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский отметил, что одним из факторов, которые агрессор применяет против Украины как гибридное оружие, является религиозный.

Президент также поблагодарил Вселенского патриарха за внимание и поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате российской агрессии.

Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского патриархата.

Вместе с тем, Православная церковь Украины анонсировала, что в субботу в Михайловском Златоверхом соборе по случаю визита Вселенского патриарха в 10:00 начнется благодарственная молитва (доксология).

В ПЦУ отметили, что на территорию Михайловского Златоверхого монастыря можно будет попасть только через ворота напротив здания МИД (недалеко от фуникулера), с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра. В частности, запрещено проносить на территорию бутылки с водой, продукты питания, плакаты.

"Во-вторых, чтобы не опоздать – приходите заранее. Проход будет открыт с 8 часов утра. Учтите, что парковка автотранспорта в центре Киева будет ограничена, а Михайловская площадь – перекрыта сценой. Для прохождения мер безопасности с собой необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также средства индивидуальной защиты – маски", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 20 августа вечером в Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей, который примет участие в мероприятиях к годовщине независимости.