Український літак вилетів із Кабула
Субота, 21 серпня 2021, 11:26
Із Кабула в суботу вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими особами.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Дослівно: "Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).
Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється".
Деталі: У Генштабі нагадали, що літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.
Передісторія:
- Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".
- За інформацією міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України.
- У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.
- У країні залишається складною ситуація з аеропортом у Кабулі.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що в Афганістані немає українських військовослужбовців, лише приватні особи, і їх евакуюватимуть, як і всіх громадян України.
Українська правда