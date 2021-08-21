Український літак вилетів із Кабула

Фото з аеродрому Ісламабад, перед вильотом до Кабулу, AEROSINT Division PSF

Із Кабула в суботу вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими особами.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).

Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється".

Деталі: У Генштабі нагадали, що літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

Передісторія: