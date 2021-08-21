Украинский самолет вылетел из Кабула
Суббота, 21 августа 2021, 11:26
Из Кабула в субботу вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными лицами.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно: "Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).
Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется".
Детали: В Генштабе напомнили, что самолет Воздушных Сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.
Предыстория:
- Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".
- По информации главы МИД, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины.
- В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.
- В стране остается сложной ситуация с аэропортом в Кабуле.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба уверил, что в Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, и их будут эвакуировать, как и всех граждан Украины.
Украинская правда