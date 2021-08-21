Украинский самолет вылетел из Кабула

Фото с аэродрома Исламабад, перед вылетом в Кабул, AEROSINT Division PSF

Из Кабула в субботу вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными лицами.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).

Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется".

Детали: В Генштабе напомнили, что самолет Воздушных Сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.

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