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Украинский самолет вылетел из Кабула

Суббота, 21 августа 2021, 11:26
Фото с аэродрома Исламабад, перед вылетом в Кабул, AEROSINT Division PSF

Из Кабула в субботу вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными лицами.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).

Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется".

Детали: В Генштабе напомнили, что самолет Воздушных Сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.

Предыстория:

  • Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".
  • По информации главы МИД, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины.
  • В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.
  • В стране остается сложной ситуация с аэропортом в Кабуле.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба уверил, что в Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, и их будут эвакуировать, как и всех граждан Украины.

Украинская правда
Темы: Афганистан
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