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У Києві 232 нових хворих на COVID і дві смерті

Субота, 21 серпня 2021, 15:21
У Києві 232 нових хворих на COVID і дві смерті

За добу 20 серпня у Києві підтвердили 232 випадки коронавірусу, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 138 жінок віком від 18 до 81 року, 81 чоловік віком від 23 до 85 років, 5 дівчаток від 6 до 16 років і 8 хлопчиків від 1 до 14 років.

Госпіталізовано за добу 32 хворих на коронавірус і 51 особа з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали 160 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському (38), Оболонському (34) та в Солом‘янському (31) районах.

Всього з початку пандемії у Києві виявили 222 282 випадки COVID-19, померло 5266 хворих, одужала 214 701 особа.

Що передувало: За добу 20 серпня в Україні виявили 1 732 випадки COVID-19, госпіталізовано 616 осіб, 38 хворих померло і 763 одужало.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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