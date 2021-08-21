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В Киеве 232 новых больных COVID и две смерти

Суббота, 21 августа 2021, 15:21

За сутки 20 августа в Киеве подтвердили 232 случая коронавируса, двое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Среди новых больных – 138 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 81 мужчина в возрасте от 23 до 85 лет, 5 девочек от 6 до 16 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет.

Госпитализировано за сутки 32 больных коронавирусом и 51 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 160 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (38), Оболонском (34) и в Соломенском (31) районах.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 222 282 случая COVID-19, умерло 5266 больных, выздоровел 214 701 человек.

Что предшествовало: За сутки 20 августа в Украине обнаружили 1732 случая COVID-19, госпитализированы 616 человек, 38 больных умерли и 763 выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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