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Віряни УПЦ МП протестували під Радою проти приїзду Варфоломія

Субота, 21 серпня 2021, 15:35
Віряни УПЦ МП протестували під Радою проти приїзду Варфоломія
скріншот відео

Під Верховною Радою в суботу віряни Української православної церкви Московського патріархату протестували проти приїзду до Києва Вселенського патріарха Варфоломія.

Джерело: Hromadske

Деталі: Учасники висловлювалися проти томосу, який утворив автокефальну Православну церкву України.

Протести вірян УПЦ МП почалися ще 20 серпня в Борисполі, куди прибув літак із Варфоломієм. Учасники тримали в руках плакати з зображенням митрополита церкви Московського патріархату Онуфрія.

21 серпня біля Верховної Ради віряни збиралися зранку з плакатами з Онуфрієм, якого вони вважають єдиним керівником української православної церкви. Також вони "водили колядки".

За порядком на акції стежили багато поліцейських. Близько 15:00 учасники мітингу почали розходитися.

Як повідомили виданню в поліції Києва, в акції УПЦ МП узяли участь близько півтори тисячі людей. Захід відбувся мирно і без сутичок.

Під час проведення акції Варфоломій зустрівся з митрополитом Православної церкви України Епіфанієм. Вони спільно вшанували пам’ять полеглих під час Голодомору й війни на Донбасі, а потім провели подячну молитву у Михайлівському соборі.

"Українська правда" у Threads

Теми: церква
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