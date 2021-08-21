Віряни УПЦ МП протестували під Радою проти приїзду Варфоломія

Під Верховною Радою в суботу віряни Української православної церкви Московського патріархату протестували проти приїзду до Києва Вселенського патріарха Варфоломія.

Джерело: Hromadske

Деталі: Учасники висловлювалися проти томосу, який утворив автокефальну Православну церкву України.

Протести вірян УПЦ МП почалися ще 20 серпня в Борисполі, куди прибув літак із Варфоломієм. Учасники тримали в руках плакати з зображенням митрополита церкви Московського патріархату Онуфрія.

21 серпня біля Верховної Ради віряни збиралися зранку з плакатами з Онуфрієм, якого вони вважають єдиним керівником української православної церкви. Також вони "водили колядки".

Біля Верховної Ради віряни УПЦ МП мітингували проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія до Києва pic.twitter.com/J1yTpYBW09 — hromadske (@HromadskeUA) August 21, 2021

За порядком на акції стежили багато поліцейських. Близько 15:00 учасники мітингу почали розходитися.

Як повідомили виданню в поліції Києва, в акції УПЦ МП узяли участь близько півтори тисячі людей. Захід відбувся мирно і без сутичок.

Під час проведення акції Варфоломій зустрівся з митрополитом Православної церкви України Епіфанієм. Вони спільно вшанували пам’ять полеглих під час Голодомору й війни на Донбасі, а потім провели подячну молитву у Михайлівському соборі.