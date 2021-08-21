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Верующие УПЦ МП протестовали под Радой против приезда Варфоломея

Суббота, 21 августа 2021, 15:35
Верующие УПЦ МП протестовали под Радой против приезда Варфоломея
скриншот видео

Под Верховной Радой в субботу верующие Украинской православной церкви Московского патриархата протестовали против приезда в Киев Вселенского патриарха Варфоломея.

Источник: Hromadske

Детали: Участники высказывались против томоса, который образовал автокефальную православную церковь Украины.

Протесты верующих УПЦ МП начались еще 20 августа в Борисполе, куда прибыл самолет с Варфоломеем. Участники держали в руках плакаты с изображением митрополита церкви Московского патриархата Онуфрия.

21 августа возле Верховной Рады верующие собирались утром с плакатами с Онуфрием, которого они считают единственным руководителем Украинской Православной Церкви. Также они "водили колядки".

За порядком на акции следили много полицейских. Около 15:00 участники митинга начали расходиться.

Как сообщили изданию в полиции Киева, в акции УПЦ МП приняли участие около полутора тысяч человек. Мероприятие прошло мирно и без столкновений.

Во время проведения акции Варфоломей встретился с митрополитом Православной церкви Украины Епифанием. Они совместно почтили память погибших во время Голодомора и войны на Донбассе, а затем провели благодарственную молитву в Михайловском соборе.

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Темы: церковь
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