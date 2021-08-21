У Михайлівському соборі пройшла молитва з Варфоломієм

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві пройшла подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.

Джерело: кореспондент УП, трансляція ПЦУ

Деталі: Молитва почалася о 10 годині ранку.

Окрім духовенства та вірян, до події долучився експрезидент Віктор Ющенко.

Перед молитвою патріарх Варфоломій вшанував пам'ять героїв Небесної сотні та жертв Голодомору.

Всі фото Дмитра Ларіна, УП

Що передувало: 20 серпня увечері до України прибув Вселенський патріарх Варфоломій, який візьме участь в заходах до річниці незалежності.

Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

22 серпня вселенський патріарх Варфоломій та митрополит київський і всієї України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору.