У Михайлівському соборі пройшла молитва з Варфоломієм
Субота, 21 серпня 2021, 11:10
У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві пройшла подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.
Джерело: кореспондент УП, трансляція ПЦУ
Деталі: Молитва почалася о 10 годині ранку.
Окрім духовенства та вірян, до події долучився експрезидент Віктор Ющенко.
Перед молитвою патріарх Варфоломій вшанував пам'ять героїв Небесної сотні та жертв Голодомору.
Що передувало: 20 серпня увечері до України прибув Вселенський патріарх Варфоломій, який візьме участь в заходах до річниці незалежності.
Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
22 серпня вселенський патріарх Варфоломій та митрополит київський і всієї України Епіфаній очолять урочисту літургію в Києві біля Софійського собору.
Українська правда