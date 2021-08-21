Іспанія не пустила військовий корабель РФ у свій порт, Москва обурилася
Іспанія не дозволила захід російського есмінця "Віце-адмірал Кулаков" в порт міста Сеути і оприлюднила цю інформацію, офіційна Москва відреагувала на це звинуваченнями в тому, що Мадрид нібито рівняється на "русофобське крило НАТО".
Джерело: реакція МЗС Росії, яку наводить ТАСС, іспанська газета El Confidencial
Деталі: РФ розраховувала, що флагман Північного флоту "Віце-адмірал Кулаков" у супроводі загону суден забезпечення зайде в іспанський порт в середу на дозаправку. Після чого він відправиться на південь до Гібралтарської протоки.
Це повинно було стати першою зупинкою російського флоту в порту з 2016 року, коли іспанська влада наклала вето на ці зупинки під тиском НАТО і США.
МЗС Іспанії не дозволило захід російського корабля, про що 18 серпня написали місцеві ЗМІ.
Москва у відповідь на це заявила, що рішення Іспанії не пускати в свій порт військові судна РФ нібито "суперечить декларації про стратегічне партнерство країн".
У МЗС РФ також заявили, що "витік сюжету" про недопуск кораблів РФ в порт Сеути, "ймовірно демонструє рівняння Мадрида на русофобське крило НАТО".
Нагадаємо:
- Великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" і буксирне судно "Алтай" планували зайти в порт Сеути 18 серпня і пробути там три дні.