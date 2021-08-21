Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іспанія не пустила військовий корабель РФ у свій порт, Москва обурилася

Субота, 21 серпня 2021, 16:51
Іспанія не пустила військовий корабель РФ у свій порт, Москва обурилася
Віце-адмірал Кулаков

Іспанія не дозволила захід російського есмінця "Віце-адмірал Кулаков" в порт міста Сеути і оприлюднила цю інформацію, офіційна Москва відреагувала на це звинуваченнями в тому, що Мадрид нібито рівняється на "русофобське крило НАТО".

Джерело: реакція МЗС Росії, яку наводить ТАСС, іспанська газета El Confidencial

Деталі: РФ розраховувала, що флагман Північного флоту "Віце-адмірал Кулаков" у супроводі загону суден забезпечення зайде в іспанський порт в середу на дозаправку. Після чого він відправиться на південь до Гібралтарської протоки.

Це повинно було стати першою зупинкою російського флоту в порту з 2016 року, коли іспанська влада наклала вето на ці зупинки під тиском НАТО і США.

МЗС Іспанії не дозволило захід російського корабля, про що 18 серпня написали місцеві ЗМІ.

Москва у відповідь на це заявила, що рішення Іспанії не пускати в свій порт військові судна РФ нібито "суперечить декларації про стратегічне партнерство країн".

У МЗС РФ також заявили, що "витік сюжету" про недопуск кораблів РФ в порт Сеути, "ймовірно демонструє рівняння Мадрида на русофобське крило НАТО".

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: ІспаніяРосіяНАТОкораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Іспанія
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Іспанія виділить 55 млн євро на школи і підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: