Іспанія не пустила військовий корабель РФ у свій порт, Москва обурилася

Іспанія не дозволила захід російського есмінця "Віце-адмірал Кулаков" в порт міста Сеути і оприлюднила цю інформацію, офіційна Москва відреагувала на це звинуваченнями в тому, що Мадрид нібито рівняється на "русофобське крило НАТО".

Джерело: реакція МЗС Росії, яку наводить ТАСС, іспанська газета El Confidencial

Деталі: РФ розраховувала, що флагман Північного флоту "Віце-адмірал Кулаков" у супроводі загону суден забезпечення зайде в іспанський порт в середу на дозаправку. Після чого він відправиться на південь до Гібралтарської протоки.

Це повинно було стати першою зупинкою російського флоту в порту з 2016 року, коли іспанська влада наклала вето на ці зупинки під тиском НАТО і США.

МЗС Іспанії не дозволило захід російського корабля, про що 18 серпня написали місцеві ЗМІ.

Москва у відповідь на це заявила, що рішення Іспанії не пускати в свій порт військові судна РФ нібито "суперечить декларації про стратегічне партнерство країн".

У МЗС РФ також заявили, що "витік сюжету" про недопуск кораблів РФ в порт Сеути, "ймовірно демонструє рівняння Мадрида на русофобське крило НАТО".

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