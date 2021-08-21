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Испания не пустила военный корабль РФ в свой порт, Москва возмутилась

Суббота, 21 августа 2021, 16:51
Вице-адмирал Кулаков

Испания не разрешила заход российского эсминца "Вице-адмирал Кулаков" в порт города Сеуты и предала огласке эту информацию, официальная Москва отреагировала на это обвинениями в том, что Мадрид якобы равняется на "русофобское крыло НАТО".   

Источник: реакция МИД России, которую приводит ТАСС, испанская газета El Confidencial

Детали: РФ рассчитывала, что флагман Северного флота России "вице-адмирал Кулаков" в сопровождении отряда судов обеспечения зайдет в испанский порт в среду на дозаправку. После чего он отправится на юг к Гибралтарскому проливу.

Это должно было стать первой остановкой российского флота в порту с 2016 года, когда испанские власти наложили вето на эти остановки под давлением НАТО и США.

МИД Испании не позволил заход российского корабля, о чем 18 августа написали местные СМИ.

Москва в ответ на это заявила, что решение Испании не пускать в свой порт военные суда РФ якобы "противоречит декларации о стратегическом партнерстве стран".

В МИД РФ также заявили, что "утечка сюжета" о недопуске кораблей РФ в порт Сеуты, "видимо, демонстрирует равнение Мадрида на русофобское крыло НАТО".

Напомним:

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и буксирное судно "Алтай" планировали зайти в порт Сеуты 18 августа и пробыть там три дня.

Темы: ИспанияРосcияНАТОкорабли
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