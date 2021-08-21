Знайшли хлопчика, що зник у лісі в п'ятницю

На Сумщині у п'ятницю під час збирання ягід у лісі зник хлопчик 2014 року народження, його шукали сотні рятувальників, правоохоронців та волонтерів. У суботу ввечері дитину знайшли.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: Міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що хлопчика звуть Богдан Хоменко, він зник 20 серпня в районі села Нагорнівка під час заготівлі бузини.

Хлопчика вдалося знайти о 17:11, він почувається нормально.

Дослівно: "Дитина у задовільному стані".

Передісторія: У суботу ДСНС наростила сили для пошуку зниклої дитини. Станом на 16 годину хлопчика шукали більше ста рятувальників, 100 правоохоронців (в тому числі кінологічна група), нацгвардійці, прикордонники на вертольоті, волонтери та місцеві мешканці.