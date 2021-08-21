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Нашли мальчика, заблудившегося в лесу в пятницу

Суббота, 21 августа 2021, 18:21
Нашли мальчика, заблудившегося в лесу в пятницу
Поисковая операция, фото ГСЧС

На Сумщине в пятницу во время сбора ягод в лесу исчез мальчик 2014 рождения, его искали сотни спасателей, правоохранителей и волонтеров. В субботу вечером ребенка нашли.

Источник: сообщение ГСЧС

 

Детали: Мэр Белополья Юрий Зарко сообщил, что мальчика зовут Богдан Хоменко, он исчез 20 августа в районе села Нагорновка при заготовке бузины.

Мальчика удалось найти в 17:11, он чувствует себя нормально.

Дословно: "Ребенок в удовлетворительном состоянии".

Предыстория: В субботу ГСЧС нарастила силы для поиска пропавшего ребенка. По состоянию на 16 часов мальчика искали более ста спасателей, 100 правоохранителей (в том числе кинологическая группа), нацгвардейцы, пограничники на вертолете, волонтеры и местные жители.

Украинская правда
Темы: детиСумская областьГСЧС
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