Нашли мальчика, заблудившегося в лесу в пятницу
Суббота, 21 августа 2021, 18:21
На Сумщине в пятницу во время сбора ягод в лесу исчез мальчик 2014 рождения, его искали сотни спасателей, правоохранителей и волонтеров. В субботу вечером ребенка нашли.
Источник: сообщение ГСЧС
Детали: Мэр Белополья Юрий Зарко сообщил, что мальчика зовут Богдан Хоменко, он исчез 20 августа в районе села Нагорновка при заготовке бузины.
Мальчика удалось найти в 17:11, он чувствует себя нормально.
Дословно: "Ребенок в удовлетворительном состоянии".
Предыстория: В субботу ГСЧС нарастила силы для поиска пропавшего ребенка. По состоянию на 16 часов мальчика искали более ста спасателей, 100 правоохранителей (в том числе кинологическая группа), нацгвардейцы, пограничники на вертолете, волонтеры и местные жители.
Украинская правда