Росія обіцяє жорстко відповісти США на нові санкції

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова завила, що відповідь на нові антиросійські санкції буде "жорсткою і адекватною".

Джерело: коментар Захарової, який опублікувало видання ТАСС

Деталі: 20 серпня управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) приєдналося до Великої Британії і ввело додаткові санкції проти Росії у відповідь на отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального рік тому.

21 серпня Москва відреагувала на такий крок Сполучених Штатів, назвавши його ворожим.

За словами Захарової, введені санкції протирічать "духу домовленостей", досягнутих президентами Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена на саміті в Женеві 16 червня.

Пряма мова: "Офіційний Вашингтон ... вводить під надуманими приводами нові санкції проти Росії.

Знову йде в хід влаштована західними спецслужбами провокація з уявним отруєнням Олексія Навального укупі з погрозами на адресу компаній, що беруть участь в майже вже завершеному проєкті "Північний потік-2"... Наша відповідь, як завжди, буде жорсткою і адекватною.

Розглядаємо такі ворожі дії адміністрації Джо Байдена як продиктовані відсутністю політичної волі і небажанням вибудовувати російсько-американські відносини на партнерській основі".

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