Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія обіцяє жорстко відповісти США на нові санкції

Субота, 21 серпня 2021, 19:03
Марія Захарова, фото REUTERS/Maxim Shemetov

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова завила, що відповідь на нові антиросійські санкції буде "жорсткою і адекватною".

Джерело: коментар Захарової, який опублікувало видання ТАСС

Деталі: 20 серпня управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) приєдналося до Великої Британії і ввело додаткові санкції проти Росії у відповідь на отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального рік тому.

21 серпня Москва відреагувала на такий крок Сполучених Штатів, назвавши його ворожим.

За словами Захарової, введені санкції протирічать "духу домовленостей", досягнутих президентами Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена на саміті в Женеві 16 червня.

Пряма мова: "Офіційний Вашингтон ... вводить під надуманими приводами нові санкції проти Росії.

Знову йде в хід влаштована західними спецслужбами провокація з уявним отруєнням Олексія Навального укупі з погрозами на адресу компаній, що беруть участь в майже вже завершеному проєкті "Північний потік-2"... Наша відповідь, як завжди, буде жорсткою і адекватною.

Розглядаємо такі ворожі дії адміністрації Джо Байдена як продиктовані відсутністю політичної волі і небажанням вибудовувати російсько-американські відносини на партнерській основі".

Нагадаємо:

  • Велика Британія опублікувала в п'ятницю подробиці санкцій проти семи осіб, які, за її словами, є оперативними співробітниками російської розвідки, підозрюваними у причетності до отруєння критика Кремля Алексєя Навального. 
  • OFAC визначив 9 росіян і дві російські організації, причетні до отруєння Навального або російської програми хімічної зброї. Під нові санкції США потрапив Інститут криміналістики ФСБ Росії і інститут експериментальної військової медицини Росії.

Теми: санкціїНавальнийРосіяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоМексику накрив ураган “Грейс”, вісім загиблих

ІнфографікаВартість Bitcoin наблизилася до позначки $50 тисяч

Лідери талібів зібралися в Кабулі, щоб обговорити керівництво Афганістаном

На Львівщині від штаму "Дельта" помер чоловік, він не був щеплений

Росія обіцяє жорстко відповісти США на нові санкції

фотоЗнайшли хлопчика, що зник у лісі в п'ятницю

Усі новини...
санкції
Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія й Гужви
МЗС висловило протест проти нових російських санкцій
Данілов назвав санкції РФ подарунком, Кулеба – помстою
Останні новини
06:19
В американському Теннессі повені: є загиблі, десятки зниклих
05:16
Японія увійшла до п’ятірки країн, де виявили найбільше COVID-хворих
04:26
Ізраїль вдарив по об'єктах “ХАМАС” після заворушень на кордоні з Газою
03:41
Британський міністр: Лондону доведеться залучити Росію та Китай, щоб впливати на “Талібан”
02:46
Бойовики викрали 75 людей з села в Нігерії
02:21
фотоМексику накрив ураган “Грейс”, вісім загиблих
01:33
Боррель: До 31 серпня “математично неможливо” евакуювати всіх американців з Афганістану
00:38
Троє людей були важко поранені в перестрілці через кордон з Сектором Гази
23:59
ІнфографікаВартість Bitcoin наблизилася до позначки $50 тисяч
23:37
США повернули в Кабул колишнього посла, щоб активізувати евакуацію громадян
Усі новини...