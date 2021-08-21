Россия обещает жестко ответить США на новые санкции
Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова завила, что ответ на новые антироссийские санкции будет "жестким и адекватным".
Источник: комментарий Захаровой, который опубликовало издание ТАСС
Детали: 20 августа управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) присоединилось к Великобритании и ввело дополнительные санкции против России в ответ на отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального год назад.
21 августа Москва отреагировала на такой шаг Соединенных Штатов, назвав его враждебным.
По словам Захаровой, введенные санкции идут вразрез с "духом договоренностей", достигнутых президентами России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве 16 июня.
Прямая речь: "Официальный Вашингтон … вводит под надуманными предлогами новые санкции против России.
Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением Алексея Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток-2" ... Наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным.
Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе".
Напомним:
- Великобритания опубликовала в пятницу подробности санкций против семи человек, которые, по ее словам, являются оперативными сотрудниками российской разведки, подозреваемыми в причастности к отравлению критика Кремля Алексея Навального.
- OFAC определил 9 россиян и две российские организации, причастные к отравлению Навального или российской программы химического оружия. Под новые санкции США попал Институт криминалистики ФСБ России и институт экспериментальной военной медицины России.