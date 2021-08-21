Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два обстріли, втрат немає
Субота, 21 серпня 2021, 19:58
Від початку доби на сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: Повідомляється, що у напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосував міномети 120-го калібру.
А поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Дослівно: "Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".
Українська правда