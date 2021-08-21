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Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два обстріли, втрат немає

Субота, 21 серпня 2021, 19:58
Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили два обстріли, втрат немає

Від початку доби на сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Повідомляється, що у напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосував міномети 120-го калібру.

А поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Дослівно: "Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Українська правда

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Теми: ООСвійнаРосія
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