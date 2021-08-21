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Гибридные войска РФ на Донбассе совершили два обстрела, потерь нет

Суббота, 21 августа 2021, 19:58
Гибридные войска РФ на Донбассе совершили два обстрела, потерь нет

С начала суток на востоке Украины зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Сообщается, что в направлении Водяного (возле Донецка) враг применил минометы 120-го калибра.

А вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Дословно: "Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Украинская правда

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Темы: ООСвойнаРосcия
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