Гибридные войска РФ на Донбассе совершили два обстрела, потерь нет

С начала суток на востоке Украины зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Сообщается, что в направлении Водяного (возле Донецка) враг применил минометы 120-го калибра.

А вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Дословно: "Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".