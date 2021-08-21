Гибридные войска РФ на Донбассе совершили два обстрела, потерь нет
Суббота, 21 августа 2021, 19:58
С начала суток на востоке Украины зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: Сообщается, что в направлении Водяного (возле Донецка) враг применил минометы 120-го калибра.
А вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Дословно: "Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".
Украинская правда