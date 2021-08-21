Україна отримала ще 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, їх передала Німеччина

Посол Федеративної республіки Німеччина в Києві Анка Фельдгузен в суботу передала Міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшко як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca на загальну суму приблизно 6 млн євро.

Джерело: повідомлення посольства Німеччини в Україні

Деталі: Транспортні витрати були покриті в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM).

Передача препаратів проти Covid відбулася напередодні візиту федерального канцлера Ангели Меркель до Києва.

Меркель раніше обіцяла президенту України Володимиру Зеленському надати ці вакцини Україні як термінову допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

#МиРазом Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти #COVID19: напередодні візиту Федерального канцлера Анґели Меркель до Києва @AnkaFeldhusen передалі сьогодні @MoH_Ukraine 1,5 млн. доз #вакцини AstraZeneca. 🇺🇦 є першою країною, яка отримала від 🇩🇪 вакцини на двосторонній основі. pic.twitter.com/hYauSGXUnW — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021

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