Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, их передала Германия

Посол Федеративной Республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен в субботу передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на общую сумму около 6 млн евро.

Источник: сообщение посольства Германии в Украине

Детали: Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).

Передача препаратов против Covid состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев.

Меркель ранее обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить эти вакцины Украине как срочную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

#МиРазом Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти #COVID19: напередодні візиту Федерального канцлера Анґели Меркель до Києва @AnkaFeldhusen передалі сьогодні @MoH_Ukraine 1,5 млн. доз #вакцини AstraZeneca. 🇺🇦 є першою країною, яка отримала від 🇩🇪 вакцини на двосторонній основі. pic.twitter.com/hYauSGXUnW — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021

Напомним: