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Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, их передала Германия

Суббота, 21 августа 2021, 21:38
Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, их передала Германия

Посол Федеративной Республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен в субботу передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на общую сумму около 6 млн евро.

Источник: сообщение посольства Германии в Украине

Детали: Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).

Передача препаратов против Covid состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев.

Меркель ранее обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить эти вакцины Украине как срочную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним:

  • В начале июля правительство Германии приняло решение передать до конца года третьим странам минимум 30 млн доз вакцин от производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson. 80% от этого количества будут предоставлены инициативе COVAX, еще 20% поставят на двусторонней основе.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусГерманияМинздрав
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