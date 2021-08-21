Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, их передала Германия
Посол Федеративной Республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен в субботу передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на общую сумму около 6 млн евро.
Источник: сообщение посольства Германии в Украине
Детали: Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).
Передача препаратов против Covid состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев.
Меркель ранее обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить эти вакцины Украине как срочную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
#МиРазом Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти #COVID19: напередодні візиту Федерального канцлера Анґели Меркель до Києва @AnkaFeldhusen передалі сьогодні @MoH_Ukraine 1,5 млн. доз #вакцини AstraZeneca. 🇺🇦 є першою країною, яка отримала від 🇩🇪 вакцини на двосторонній основі. pic.twitter.com/hYauSGXUnW— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021
Напомним:
- В начале июля правительство Германии приняло решение передать до конца года третьим странам минимум 30 млн доз вакцин от производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson. 80% от этого количества будут предоставлены инициативе COVAX, еще 20% поставят на двусторонней основе.