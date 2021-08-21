Лідери талібів зібралися в Кабулі, щоб обговорити керівництво Афганістаном

Ватажки ісламістського руху "Талібан", який взяв під свій контроль майже всією територію Афганістану, зібралися в столиці Кабулі, щоб обговорити плани та майбутній розподіл влади.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на AFP

Деталі: Співрозмовник AFP в русі "Талібан" на умовах анонімності розповів, що співзасновник і політичний керівник руху мулла Абдул-Гані Барадар зустрінеться в Кабулі з військовими і політичними діячами руху, щоб обговорити уряд, який включав би різні сили.

Як очікують, у зустрічі ватажків "Талібану" також візьме участь і один із провідників так званої мережі Хаккані – це споріднена з талібами структура, вона контролює бойовиків у значній частині південного і північного сходу Афганістану, а в США - визнана терористичною організацією.

За словами іншого джерела, Барадар прибув до Афганістану, щоб "розподілити відповідальність між командирами, зустрітися з колишніми лідерами уряду, командирами місцевих ополчень, політиками й богословами".

Повідомляється, що "Талібан" планує створити окремі групи, які будуть займатися внутрішньою безпекою і фінансовою кризою в країні.

Крім того, ще одна група має протягом кількох тижнів подати план нової моделі влади "Талібану" в Афганістані. Цей рамковий план, який розробляють експерти в галузі права, релігії і зовнішньої політики, не буде передбачати демократії, але начебто буде "захищати права всіх".

Нагадаємо:

Таліби активізували пошуки людей, які, на їхню думку, співпрацювали із силами НАТО або з попереднім урядом Афганістану. В ООН вважають, що існує велика кількість осіб, які можуть стати об'єктами нападу талібів, і "загроза є цілком реальною".

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