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Лидеры талибов собрались в Кабуле, чтобы обсудить руководство Афганистаном

Суббота, 21 августа 2021, 22:39
Талибы в президентском дворце в Кабуле 15 августа

Главари исламистского движения "Талибан", который взял под свой контроль почти всю территорию Афганистана, собрались в столице Кабуле, чтобы обсудить планы и будущее распределение власти.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на AFP

Детали: Собеседник AFP в движении "Талибан" на условиях анонимности рассказал, что соучредитель и политический руководитель движения мулла Абдул-Гани Барадар встретится в Кабуле с военными и политическими деятелями движения, чтобы обсудить правительство, которое включало бы разные силы.

Как ожидается, во встрече главарей "Талибана" также примет участие и один из руководителей так называемой сети Хаккани - это схожая с талибами структура, она контролирует боевиков в значительной части южного и северо-восточного Афганистана, а в США - признана террористической организацией.

По словам другого источника, Барадар прибыл в Афганистан, чтобы "распределить ответственность между командирами, встретиться с бывшими лидерами правительства, командирами местных ополчений, политиками и богословами".

Сообщается, что "Талибан" планирует создать отдельные группы, которые будут заниматься внутренней безопасностью и финансовым кризисом в стране.

Кроме того, еще одна группа должна в течение нескольких недель представить план новой модели власти "Талибана" в Афганистане. Этот рамочный план, который разрабатывают эксперты в области права, религии и внешней политики, не будет предусматривать демократии, но якобы будет "защищать права всех".

Напомним:

Талибы активизировали поиски людей, которые, по их мнению, сотрудничали с силами НАТО или с предыдущим правительством Афганистана. В ООН считают, что существует большое количество лиц, которые могут стать объектами нападения талибов, и "угроза вполне реальна".

Знать больше: Кто такие талибы, как США оказались в Афганистане и почему оттуда ушли?

Темы: Афганистан
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