США повернули в Кабул колишнього посла, щоб активізувати евакуацію громадян

Уряд Сполучених Штатів повернув до Кабулу колишнього посла в Афганістані Джона Басса.

Джерело: повідомлення посольства США в Кабулі

Дослівно: "Уряд США був і залишається прихильним Афганістану. Посол Джон Басс недавно повернувся до Кабула, щоб допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців і його колишніх колег".

Деталі: Тисячі людей, які відчайдушно хочуть втекти з країни, все ще знаходяться в аеропорту Кабула, хоча таліби закликають людей, які не мають проїзних документів, повернутися додому.

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