США повернули в Кабул колишнього посла, щоб активізувати евакуацію громадян
Субота, 21 серпня 2021, 23:37
Уряд Сполучених Штатів повернув до Кабулу колишнього посла в Афганістані Джона Басса.
Джерело: повідомлення посольства США в Кабулі
Дослівно: "Уряд США був і залишається прихильним Афганістану. Посол Джон Басс недавно повернувся до Кабула, щоб допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців і його колишніх колег".
Деталі: Тисячі людей, які відчайдушно хочуть втекти з країни, все ще знаходяться в аеропорту Кабула, хоча таліби закликають людей, які не мають проїзних документів, повернутися додому.
Нагадаємо:
- Уже понад 18 тисяч осіб вилетіли зі Кабула, після того як таліби захопили столицю Афганістану.