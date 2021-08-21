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США повернули в Кабул колишнього посла, щоб активізувати евакуацію громадян

Субота, 21 серпня 2021, 23:37
США повернули в Кабул колишнього посла, щоб активізувати евакуацію громадян
Фото: U.S. Embassy Kabul

Уряд Сполучених Штатів повернув до Кабулу колишнього посла в Афганістані Джона Басса.

Джерело: повідомлення посольства США в Кабулі

Дослівно: "Уряд США був і залишається прихильним Афганістану. Посол Джон Басс недавно повернувся до Кабула, щоб допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців і його колишніх колег".

Деталі: Тисячі людей, які відчайдушно хочуть втекти з країни, все ще знаходяться в аеропорту Кабула, хоча таліби закликають людей, які не мають проїзних документів, повернутися додому.

Нагадаємо:

  • Уже понад 18 тисяч осіб вилетіли зі Кабула, після того як таліби захопили столицю Афганістану.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваРосіяУкраїна
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