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США вернули в Кабул прежнего посла, чтобы активизировать эвакуацию граждан

Суббота, 21 августа 2021, 23:37
Фото: U.S. Embassy Kabul

Правительство Соединенных Штатов вернуло в Кабул бывшего посла в этой стране Джона Басса.

Источник: сообщение посольства США в Кабуле

Дословно: "Правительство США было и остается приверженным Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег".

Детали: Тысячи людей, которые отчаянно хотят бежать из страны, все еще находятся в аэропорту Кабула, хотя талибы призывают людей, не имеющих проездных документов, вернуться домой.

Напомним:

  • Уже более 18 тысяч человек вылетели из Кабула, после того как талибы захватили столицу Афганистана.

Украинская правда
Темы: церковьРосcияУкраина
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