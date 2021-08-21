США вернули в Кабул прежнего посла, чтобы активизировать эвакуацию граждан
Суббота, 21 августа 2021, 23:37
Правительство Соединенных Штатов вернуло в Кабул бывшего посла в этой стране Джона Басса.
Источник: сообщение посольства США в Кабуле
Дословно: "Правительство США было и остается приверженным Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег".
Детали: Тысячи людей, которые отчаянно хотят бежать из страны, все еще находятся в аэропорту Кабула, хотя талибы призывают людей, не имеющих проездных документов, вернуться домой.
Напомним:
- Уже более 18 тысяч человек вылетели из Кабула, после того как талибы захватили столицу Афганистана.
Украинская правда