США вернули в Кабул прежнего посла, чтобы активизировать эвакуацию граждан

Правительство Соединенных Штатов вернуло в Кабул бывшего посла в этой стране Джона Басса.

Источник: сообщение посольства США в Кабуле

Дословно: "Правительство США было и остается приверженным Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег".

Детали: Тысячи людей, которые отчаянно хотят бежать из страны, все еще находятся в аэропорту Кабула, хотя талибы призывают людей, не имеющих проездных документов, вернуться домой.

Напомним: