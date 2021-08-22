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Троє людей були важко поранені в перестрілці через кордон з Сектором Гази

Неділя, 22 серпня 2021, 00:38
Троє людей були важко поранені в перестрілці через кордон з Сектором Гази
ілюстративне фото / AFP

Ізраїльський солдат і двоє палестинців, зокрема  13-річний хлопчик, були серйозно поранені в результаті обстрілу через кордон з Сектором Гази.

Джерело: The Guardian з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Гази, Збройні сили Ізраїлю в Twitter

Деталі: Зазначається, що насильство спалахнуло під час протесту в Газі, організованого ісламістськими правителями анклаву, "ХАМАС" та іншими угрупованнями.

За заявою ізраїльських військових, сотні палестинців-протестувальників зібралися біля огорожі, спробували перелізти через неї і кинули вибухові пристрої в ізраїльських військовослужбовців.

Ізраїльські військові заявили, що був важко поранений солдат ізраїльської прикордонної поліції.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що 13-річний хлопчик перебуває в критичному стані після поранення в голову.

The Guardian уточнює, що ніхто не взяв на себе відповідальність за обстріл.

Нагадаємо: 20 травня сектор Гази та Ізраїль домовилися про перемир'я після 11-денної війни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльСектор Газа
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