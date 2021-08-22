Три человека были тяжело ранены в перестрелке через границу с cектором Газа
Израильский солдат и двое палестинцев, в том числе 13-летний мальчик, были серьезно ранены в результате обстрела через границу с cектором Газа.
Источник: The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы, Вооруженные силы Израиля в Twitter
Детали: Отмечается, что насилие вспыхнуло во время протеста в Газе, организованного исламистскими правителями анклава, "ХАМАС" и другими группировками.
По заявлению израильских военных, сотни палестинцев-протестующих собрались у ограды, попытались перелезть через нее и бросили взрывные устройства в израильских военнослужащих.
Израильские военные заявили, что был тяжело ранен солдат израильской пограничной полиции.
Министерство здравоохранения Газы заявило, что 13-летний мальчик находится в критическом состоянии после ранения в голову.
The Guardian уточняет, что никто не взял на себя ответственность за обстрел.
Напомним: 20 мая сектор Газа и Израиль договорились о перемирии после 11-дневной войны.